Главная киберсхватка марта: кто станет чемпионом ESL Pro League

В групповой стадии, которая продлится до 3 апреля, команды разыграют 12 путевок в плей-офф. Победители групп начнут выступления со стадии четвертьфиналов.

В группе А сыграют пять европейских команд и команда из Австралии:

G2 Esports (3 позиция в рейтинге HLTV)

Испанская команда обновила свой состав перед началом сезона. К коллективу присоединились Алекси Aleksib Виролайнен и Илья m0NESY Осипов. G2 успешно квалифицировались на турнир BLAST Premier: Spring Finals 2022, а затем стали вице-чемпионами IEM Katowice. Единственное, что портит картину команде, — отсутствие капитана команды Aleksib из-за положительного теста на COVID-19. Место лидера G2 в составе временно займет Франсуа AmaNEk Делоне.

Ninjas in Pyjamas (8 позиция в рейтинге HLTV)

Несмотря на неплохое завершение 2021 года, известный шведский коллектив не радует своих болельщиков. Главная звезда команды Николай dev1ce Ридтц, один из лучших игроков в CS:GO, все еще находится в статусе инактив. Но это может стать большим прорывом для заменяющего снайпера Лава phzy Смидебранта.

Entropiq (12 позиция в рейтинге HLTV)

Чешская команда с игроками из СНГ, безусловно, стала главным открытием прошлого года. Команда стремительно поднялась в Топ-10 рейтинга HLTV.org, но в текущем сезоне резко сбавила обороты. На турнире IEM Katowice Entropiq сенсационно вылетели из турнира в стадии Play-In. Но интерес к команде еще не окончательно утрачен, она еще может удивить своим выступлением.

Fnatic (16 позиция в рейтинге HLTV)

Легендарная шведская команда продолжает попытки сформировать состав, который вернет былую славу. IEM Katowice Fnatic провела на среднем уровне, покинув турнир в групповой стадии. В начале марта команда квалифицировалась на RMR турнир.

MOUZ (13 позиция в рейтинге HLTV)

После ухода главной звезды из Эстонии Робина ropz Коль, к команде присоединились Натан NBK Шмитт, один из самых стабильных игроков на арене, и Адам torzsi Торжаш, бывший игрок молодежного ростера. Немецкая организация закончила выступление на турнире IEM Katowice в групповой стадии.

LookingForOrg (94 позиция в рейтинге HLTV)

«Темная лошадка» группы A прямиком из жаркой Австралии. Команда попала на турнир после победы в 38 сезоне ESEA: Premier Division и пока представляет собой загадку как для экспертов, так и для фанатов. Однако австралийцам придется нелегко — в первой же игре они столкнутся с G2.

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