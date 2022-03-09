Семейчанин хотел впечатлить знакомых и подделал документы участкового

По данным полиции ВКО, в феврале был задержан 21-летний житель Семея.

У него в кармане обнаружили документы сотрудника полиции. Как выяснилось позже, находка является подделкой.

Подозреваемый купил «корочку» и, найдя образец служебного удостоверения полицейского, переделал его под себя. В документе прописался как участковый инспектор полиции. Пресс-служба ДП ВКО

Задержанный дал признательные показания, пояснив, что пошел на изготовление подделки с целью впечатлить знакомых.