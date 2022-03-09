17:01 09.03.2022
Семейчанин хотел впечатлить знакомых и подделал документы участкового
Фото: Zakon.kz
В Семее задержан 21-летний лжеполицейский. Задержанный дал признательные показания, идет досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции ВКО, в феврале был задержан 21-летний житель Семея.
У него в кармане обнаружили документы сотрудника полиции. Как выяснилось позже, находка является подделкой.
Подозреваемый купил «корочку» и, найдя образец служебного удостоверения полицейского, переделал его под себя. В документе прописался как участковый инспектор полиции.Пресс-служба ДП ВКО
Задержанный дал признательные показания, пояснив, что пошел на изготовление подделки с целью впечатлить знакомых.
На данный момент ведется досудебное расследование по ст. 385 ч. 1 УК РК «Подделка документов». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.Пресс-служба ДП ВКО