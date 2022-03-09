18:00 09.03.2022
Air Astana временно приостановила ряд рейсов в города России
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Air Astana временно приостановила ряд рейсов из Казахстана в города России. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает Zakon.kz.
Группа компаний Air Astana по производственным причинам была вынуждена временно приостановить ряд рейсов из Казахстана в города Российской Федерации. В настоящее время продолжают выполняться рейсы по направлению из Aлматы и Нур-Султана в/из Москвы.Пресс-служба Air Astana
В авиакомпании заверили, что Air Astana «прилагает все усилия для скорейшего разрешения производственных вопросов».
В случае успеха Air Аstana и FlyArystan возобновят полеты в города России в начале следующей недели.Пресс-служба Air Astana