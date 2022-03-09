Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:00 09.03.2022

Air Astana временно приостановила ряд рейсов в города России

Air Astana, рф, полеты, приостановка Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Air Astana временно приостановила ряд рейсов из Казахстана в города России. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает Zakon.kz.
Группа компаний Air Astana по производственным причинам была вынуждена временно приостановить ряд рейсов из Казахстана в города Российской Федерации. В настоящее время продолжают выполняться рейсы по направлению из Aлматы и Нур-Султана в/из Москвы.Пресс-служба Air Astana

В авиакомпании заверили, что Air Astana «прилагает все усилия для скорейшего разрешения производственных вопросов».

В случае успеха Air Аstana и FlyArystan возобновят полеты в города России в начале следующей недели.Пресс-служба Air Astana
Динара Халдарова
Россия Казахстан
Огнестрельное ранение получил участник массовой потасовки в Алматинской области
08.03.2022
Ситуация в Украине: США вводят запрет на импорт нефти из РФ, Зеленский «охладел» к НАТО
08.03.2022
Нацбанк изменил регламент торгов тенге – доллар
09.03.2022
Городской автобус насмерть сбил пешехода в Алматы
08.03.2022
Небольшой рост заболеваемости COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане
09.03.2022
Главная Топ LIVE Все