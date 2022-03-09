Air Astana временно приостановила ряд рейсов в города России

Группа компаний Air Astana по производственным причинам была вынуждена временно приостановить ряд рейсов из Казахстана в города Российской Федерации. В настоящее время продолжают выполняться рейсы по направлению из Aлматы и Нур-Султана в/из Москвы. Пресс-служба Air Astana

В авиакомпании заверили, что Air Astana «прилагает все усилия для скорейшего разрешения производственных вопросов».