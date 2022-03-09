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Законодательство РК
18:12 09.03.2022

На сегодня из Украины выехало более 730 казахстанцев – МИД РК

Эвакуация из Украины, МИД РК Фото: МИД РК
На сегодняшний день казахстанскими дипломатами оказано содействие в выезде из Украины 731 гражданину РК. Из них 662 человека выехали в Польшу, а остальные в Молдову, Румынию, Венгрию и Словакию, сообщает Zakon.kz.

Последние данные об эвакуации граждан Казахстана из Украины предоставил МИД РК.

Как уже сообщалось, 9 марта текущего года в 16:02 по времени Нур-Султана из Атырау в Катовице (Польша) вылетел четвертый эвакуационный самолет. Ранее тремя репатриационными рейсами в Казахстан доставлено 432 граждан РК.

В настоящее время в городе Катовице находятся 165 казахстанцев. При этом в очереди на пересечение украинско-польской границы наших граждан нет. В эвакуационной точке сбора у Почетного консульства РК во Львове собралось одиннадцать человек, а в Харькове остаются семь наших соотечественников. Пресс-служба МИД РК

По информации Посольства РК в Украине, общее количество граждан РК, находящихся в городе Мариуполь, составляет 18 человек. Ввиду отключения электроэнергии и телефонной связи на сегодняшний день поддерживать контакты с ними не представляется возможным. В городе Сумы находятся двое граждан РК, с которыми поддерживается регулярная связь. Ожидается, что указанные группы граждан будут эвакуированы через гуманитарные коридоры, открытие которых обсуждается российской и украинской сторонами.

Из-за ухудшения ситуации в Киеве, казахстанские дипломаты временно передислоцированы во Львов и продолжают работу по оказанию помощи гражданам РК в штатном режиме.

Из 57 казахстанских большегрузных автомобилей при содействии дипломатов РК 44 уже покинули территорию Украины, а остальным 13 автотранспортным средствам оказывается максимальная необходимая помощь. Пресс-служба МИД РК
Константин Вноровский
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