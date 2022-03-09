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18:25 09.03.2022

Токаев принял председателя Высшего судебного совета

Акорда Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об итогах деятельности Высшего судебного совета за 2021 год, передает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте Акорды, главе государства в том числе рассказали о мерах по совершенствованию отбора судей, формированию судейского кадрового резерва и о состоянии дисциплинарной практики в отношении судей.

По словам председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа, деятельность Совета строится на принципах прозрачности и объективности с широким применением современных HR-инструментов и активным привлечением представителей юридической общественности.

При отборе судей осуществляется объективная оценка их профессиональных и личностных качеств, всесторонне изучается общественное мнение.

При этом в 2021 году впервые за последние годы наблюдается превышение количества лиц, пополнивших судебную систему, по сравнению с судьями, покинувшими ее. Так, в судебный корпус впервые назначены 103 человека, а прекращены полномочия 90 судей.

Касым-Жомарту Токаеву также было доложено о перспективных направлениях работы, призванных обеспечить максимальное обновление судейских кадров и привлечение в судебную систему опытных специалистов. В рамках реализации законодательных новелл по вопросам отбора судей в этом году планируется проведение отдельного конкурса для узких специалистов на должности судей областных судов, – указывается в сообщении.
Оксана Житникова
Токаев Касым-Жомарт
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