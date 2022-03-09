Сапарбаев: Власть и СМИ смогут решить немало проблем, работая вместе

Глава региона отметил, что СМИ играют особую роль в жизни страны и общества.

Наша общая задача – вместе построить «слышащее» государство. Большая роль в этом деле отводится именно средствам массовой информации, которые должны быть голосом своего народа. В Жамбылской области в настоящее время насчитываются 84 СМИ. Журналисты всегда находятся в гуще событий, имеют возможность помочь властям оперативно и качественно решать возникающие вопросы. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Аким области обсудил с журналистами актуальные вопросы, реализацию региональных проектов «Асарлатып үй салу», «Жомарт түлек», «Таразға тарту». Говоря о санитарно-эпидемиологической обстановке, Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что ситуация улучшается.

После снятия карантинных мер местные исполнительные органы должны как можно чаще проводить встречи с населением. На днях глава государства подписал указ, касающийся деятельности акимов всех уровней. Сейчас перед населением с отчетами о проделанной работе за 2021 год выступают акимы районов и сельских округов. Я сам лично участвовал в некоторых встречах. Призываю журналистов так же активно принимать участие в отчетной кампании и освещать проблемные вопросы, которые волнуют жителей. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Бердибек Сапарбаев считает, что СМИ должны брать в качестве образца простых людей, занятых ежедневным трудом.

В нашем регионе немало людей, которые каждый день совершают маленькие подвиги и делают мир вокруг себя лучше. К примеру, есть многодетные матери, воспитывающие приемных детей как родных, есть люди с особыми потребностями, которые, несмотря ни на какие трудности, смогли открыть свое дело и сейчас охотно делятся своим опытом с другими. Нам надо рассказывать про таких сильных духом людей. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Глава региона также отметил, что одна из главных тем, которую нужно сегодня освещать и развивать, — это патриотическое воспитание молодого поколения.

Журналисты должны регулярно посещать села и быть в курсе всех событий, происходящих в населенных пунктах. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

В ходе встречи были заслушаны доклады генерального директора медиахолдинга ТОО «AULIEATA-MEDIA» Нурбека Бекенова и директора областного телеканала «Jambyl» Мейржана Жиенали.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

С февраля этого года заработную плату работникам медиахолдинга повысили на 15-30%. Также обновлена материально-техническая база. В этом году газете «Aq jol», которая является одним из старейших изданий Казахстана, исполнится 100 лет. В честь юбилея планируется провести ряд масштабных мероприятий.

Более 100 лет газета «Aq jol» неустанно ведет летопись нашего края. В стране не так много газет, которые могут похвастаться такой богатой историей. При проведении мероприятия обязательно надо учитывать мнение ветеранов журналистики. Также важно наладить связь с коллегами из других регионов, стран. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Мейржан Жиенали сообщил, что на областном телевидении с прошлого года появились новые интересные передачи на актуальные темы.

Докладчики озвучили и проблемные вопросы.

Аким области отметил, что областные газеты, портал «Jambyl info» и телеканал «Jambyl» оперативно и достоверно освещают происходящие в регионе события. Также заверил, что со стороны государства масс-медиа всегда будет оказываться поддержка.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В ходе встречи выступили также главный редактор газеты «Aq jol» Оралхан Дауит, главный редактор газеты «Знамя труда» Татьяна Борисенко, шеф-редактор областного радио Бакытжан Советулы, собственный корреспондент республиканской газеты «Егемен Қазақстан» Хамит Есаман.

СМИ играют неоценимую роль в пропаганде нашей истории и культуры, общенациональных ценностей, укреплении независимости страны, единства. Озвученные вами предложения будут обязательно учтены. Власть и СМИ, работая вместе, смогут решить немало проблем населения. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

В завершение встречи глава региона дал ряд поручений, касающихся увеличения заработной платы сотрудников, работы по оформлению электронной подписки, укрепления сотрудничества с зарубежными коллегами.