Умирзак Шукеев призвал жетысайских предпринимателей стать примером

В прошлом году за счет бюджета несколько жетысайцев получили государственные гранты и открыли свое дело. Безвозмездные гранты для открытия бизнеса утвержденные проекты получали в рамках государственной программы «Еңбек» и через проект «Бастау Бизнес».

В прошлом году только в Жетысайском районе гранты от государства получили 587 человек. Из них 305 – женщины.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Сегодня их небольшие производства изготавливают изделия ручной работы, продукты питания, одеяла, украшения. Есть те, кто занялся сельским хозяйством и выращивает овощи. Кто-то занялся изготовлением и поставкой на рынок предметов первой необходимости, которые пользуются спросом.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Умирзак Шукеев высоко оценил труд жетысайских женщин-предпринимателей, открывших свой бизнес при поддержке государства, таким образом поддержав и обеспечив свои семьи. Аким поручил активизировать работу в этом направлении.

Если каждый человек будет заниматься своим, пусть и небольшим, бизнесом и содержать свою семью, это будет хорошо и для него, и для общества. Желаю удачи людям, начавшим свой бизнес при активной финансовой поддержке государства. Люди, которые хотят работать, должны быть широко информированы о программах и льготах, предоставляемых государством. Сельским акимам следует учитывать и прорабатывать этот вопрос. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев

Также в ходе поездки по Жетысайскому району аким области посетил участок в 80 га, отведенный под расширение города Жетысай, и затронул актуальные вопросы развития инфраструктуры в регионе.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Акиму области продемонстрировали проект жилого комплекса и благоустройство его территории.

Показали главе региона и новую современную школу-гимназию №7 «Туран». Строительно-монтажные работы в учреждении образования начались в 2019 году. В прошлом году, к 30-летия Независимости страны, школа была сдана в эксплуатацию.

Аким области также ознакомился с работой Жетысайской городской поликлиники.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В ходе беседы с местными жителями Умирзак Шукеев вновь акцентировал внимание на внедрении водосберегающих технологий в сельском хозяйстве.