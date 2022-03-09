Казахстан и Азербайджан создают транспортно-логистический маршрут

Главной темой обсуждения стал проект создания совместного предприятия с целью развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Новое СП позволит решить вопросы сквозного тарифообразования и декларирования грузов, применить единые IT-решения и консолидировать транзитные грузы на данном маршруте.

Во время беседы с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, главным исполнительным директором Азербайджанского инвестиционного холдинга Русланом Алихановым, вр.и.о. президента – первым вице-президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и другими официальными лицами представители казахстанской делегации отметили актуальность переориентации экспортных грузопотоков из Казахстана в Европу по Транскаспийскому маршруту.

Стороны обозначили значительный потенциал сотрудничества в сфере транспортировки нефти через Азербайджан, что может стать альтернативой существующим маршрутам.

Также состоялась встреча казахстанской делегации с министром цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашадом Набиевым. В ходе встречи были проведены обсуждения по унификации транспортных тарифов по коридору, синхронизации таможенных процедур для увеличения объемов грузоперевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через страны. Было отмечено, что происходящие в регионе события и геополитическая ситуация создали новую реальность. Уже есть риск того, что спрос превысит предложение, и эти факторы в конечном итоге повлияют на конечного потребителя. Так, увеличатся как стоимость поставки, так и период ожидания. Эта реальность диктует рассмотрение новых рамок сотрудничества и налаживание транзитно-транспортных сообщений.

На встрече было подчеркнуто, что географические особенности Азербайджана и Казахстана – их расположение между крупнейшими экономическими центрами Европы и Азии – создали реальные предпосылки для обеспечения эффективной и налаженной транспортной сети между странами.

Дополнительным импульсом для развития маршрута стало завершение строительства железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс. Это позволило сократить время доставки из Китая в Турцию через Казахстан до 12 дней.

По итогам встречи был подписан Протокол о создании совместного предприятия и осуществления транспортно-логистической деятельности между АО «Самрук-Қазына» и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.