Ученые: Органы в человеческом теле стареют с разной скоростью

В исследовании, опубликованном в среду в журнале Cell Reports, сообщается о существовании многочисленных «часов» в организме человека.

Международная группа, возглавляемая китайскими учеными, измерила биологический возраст различных систем органов у мужчин и женщин.

Ученые использовали кровь, экскременты, фотографии и результаты фитнес-тестов 4000 человек, чтобы оценить биологический возраст сотен различных органов и систем человеческого тела и то, как этот «реальный возраст» может меняться по разным причинам.

Исследование показало, что более разнообразная микрофлора кишечника указывает на его молодость, но в то же время свидетельствует о старении почек, потому что, как считают исследователи, разнообразие микроорганизмов заставляет их работать активнее.

Также выяснилось, что у некоторых людей с избыточным весом из-за проблем с метаболизмом процессы старения могут протекать быстрее, в то время как у других может быть более высокая скорость старения печени.

Раньше ученые оценивали скорость старения человека с помощью некого общего индекса, либо изучали биомаркеры молекулярного старения.

Авторы новой работы решили разработать более точный подход и использовали ткани и клеточные культуры, взятые из организма.

Учеными было измерено 403 признака старения, которые включали метаболические, биохимические, иммунные, особенности телосложения и уровень физической подготовки, результаты электроэнцефалографии (ЭЭГ), характеристики кожи лица и кишечного микробиома («микрофлоры» кишечника).