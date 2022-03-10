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00:54 10.03.2022

Сборная Казахстана вышла в полуфинал Суперкубка по ММА

Бахрейн Фото: Мадина Уразмбетова
9 марта в столице Бахрейна Манаме стартовал Суперкубок по ММА, в котором принимают участие восемь сильнейших команд мира, сообщает Zakon.kz.

Соревнования проходят в формате «стенка на стенку» в семи мужских и двух женских весовых категориях. Поединки длятся до пяти побед одной из команд.

В первом матче казахстанская команда встретилась со сборной балканских стран.

Первый поединок в женской весовой категории до 56,7 кг не состоялся ввиду неявки оппонентки, Аян Турсын и победа была присуждена казахстанке.

Во втором поединке в весе до 61,2 кг встретились казахстанка Антонина Котляревская и сербская спортсменка Николио Сандра. По итогам трех раундов, судьи единогласно присудили победу Котляревской.

Жанибек Тыныштык (до 61,2 кг) провел три раунда против Войо Котановича. За явным преимуществом, победу одержал казахстанец.

Четвертый поединок прошел в весовой категории до 65,8 кг прошел между Анатолием Золотых и Войя Симичичем. Этот бой также продлился полную дистанцию и единогласным решением судей победил Золотых.

В решающей схватке Неймат Асадов сумел досрочно завершить бой над Данило Ристичем удушающим приемом, завоевав для Казахстана пятую победу.

По итогам поединков, сборная Казахстана с сухим счетом одержала победу и досрочно вышла в полуфинал, где встретится с командой Бахрейна.

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Константин Вноровский
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