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01:31 10.03.2022

Starlink запустил в космос ракету с еще 48 спутниками

Starlink спутники, 48 Фото: Instagram/SpaceX
Американская компания SpaceX запустила в космос 48 телекоммуникационных спутников Starlink, сообщает Zakon.kz.

Для этого использовалась двухступенчатая ракета-носитель Falcon 9, которая стартовала с площадки базы космических сил США на мысе Канаверал во Флориде, передает пресс-служба компании SpaceX.

Первая ступень ракеты ранее использовалась при трех запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков.

Это уже 41-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия спутников Starlink была запущена 3 марта.

Всего SpaceX планирует запустить на орбиту еще порядка 9 тысяч спутников вдобавок к 2 тысячам уже запущенных. С помощью микроспутников компания хочет обеспечить высокоскоростной широкополосный спутниковый доступ в интернет в местах, где он ненадежный, дорогой или недоступный.

Константин Вноровский
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