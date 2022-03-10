06:12 10.03.2022
Четыре кенийских спортсмена получили гражданство Казахстана
Фото: pixabay
World Athletics одобрила смену гражданства. Кенийские спортсмены выступают за такие страны, как США, Бахрейн, Катар, ОАЭ и ряд других, сообщает Zakon.kz.
Нора Джеруто, Дейзи Джепкемей, Шадрак Коеч и Кэролайн Чепкоеч сменили свое гражданство в попытке получить больше возможностей для конкуренции на мировой арене. Об этом пишет Pulse Kenya.
Четверым спортсменам изначально было отказано в возможности представлять девятую по величине страну в мире, но теперь World Athletics одобрила смену гражданства.
Кенийские спортсмены выступают за такие страны, как США, Бахрейн, Катар, ОАЭ и ряд других.
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