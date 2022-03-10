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Законодательство РК
07:17 10.03.2022

Австралия увеличит численность сил обороны

Австралия оборона Фото: pixabay
По предварительным данным, после увеличения численности силы обороны Австралии будут насчитывать от 80 до 100 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Австралия выделит 38 млрд долларов, чтобы повысить численность сил обороны на 18,5 тысяч человек. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, сообщает РБК.

Это будет стоить около 38 млрд долларов до 2040 года. Это значительные инвестиции в нашу будущую силу. У нас есть выдающиеся силы обороны, и я считаю, что это признают не только австралийцы. Я знаю, что это признают союзники и партнеры по всему миру.Скотт Моррисон

Как пояснил премьер-министр, этот шаг выражает «вотум доверия» силам обороны страны и показывает, что правительство «четко осознает угрозы», с которыми Австралия сталкивается в Индо-Тихоокеанском регионе.

По предварительным данным, после увеличения численности силы обороны Австралии будут насчитывать от 80 до 100 тысяч человек.

Ранее о повышении расходов на оборону заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он указал, что теперь ФРГ будет ежегодно тратить на оборону сумму, эквивалентную более 2% своего ВВП.

Федеральный бюджет страны в 2022 году дополнительно получит 100 млрд евро для «необходимых инвестиций и оборонных проектов».

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