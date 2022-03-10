Австралия увеличит численность сил обороны

Австралия выделит 38 млрд долларов, чтобы повысить численность сил обороны на 18,5 тысяч человек. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, сообщает РБК.

Это будет стоить около 38 млрд долларов до 2040 года. Это значительные инвестиции в нашу будущую силу. У нас есть выдающиеся силы обороны, и я считаю, что это признают не только австралийцы. Я знаю, что это признают союзники и партнеры по всему миру. Скотт Моррисон

Как пояснил премьер-министр, этот шаг выражает «вотум доверия» силам обороны страны и показывает, что правительство «четко осознает угрозы», с которыми Австралия сталкивается в Индо-Тихоокеанском регионе.

По предварительным данным, после увеличения численности силы обороны Австралии будут насчитывать от 80 до 100 тысяч человек.

Ранее о повышении расходов на оборону заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он указал, что теперь ФРГ будет ежегодно тратить на оборону сумму, эквивалентную более 2% своего ВВП.

Федеральный бюджет страны в 2022 году дополнительно получит 100 млрд евро для «необходимых инвестиций и оборонных проектов».