Нигер планирует увеличить численность армии для защиты месторождений урана и нефти

Власти Нигера планируют увеличить численность вооруженных сил для защиты месторождений урана и нефти, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Ecofin, к 2030 году в рядах ВС должны будут служить на 10 тыс. человек, то есть 100 тыс. военных.

Отмечается, что уже несколько десятилетий террористы своими вылазками угрожают добыче полезных ископаемых.

Согласно опубликованной информации, охране подлежат также другие стратегически важные объекты, в том числе нефтепровод Нигер – Бенин, благодаря которому нигерская нефть поступает на экспорт.

Ранее сообщалось, что США вслед за Францией выводят войска из Нигера.