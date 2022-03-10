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07:49 10.03.2022

МВФ одобрил выделение 1,4 млрд долларов Украине

МВФ Украина Фото: pixabay
Выплата в рамках RFI поможет удовлетворить неотложные потребности платежного баланса и окажет критическую поддержку в краткосрочной перспективе, сообщает Zakon.kz.

Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил выделение 1,4 млрд долларов в рамках Инструмента быстрого финансирования (RFI), чтобы удовлетворить неотложные потребности в финансировании и смягчить экономические последствия в Украине. Об этом говорится в заявлении МВФ.

В заявлении фонда отмечается, что выплата в рамках RFI, эквивалентная 50% квоты Украины в МВФ, поможет удовлетворить неотложные потребности платежного баланса и окажет критическую поддержку в краткосрочной перспективе.

Для сохранения наличия валютных резервов и снижения неопределенности в отношении обменного курса были введены административные меры контроля и контроля за движением капитала. Для дальнейшего поддержания финансовой стабильности Национальный банк Украины создал новый механизм ликвидности и ввел регулятивные меры сдерживания. Хотя были введены ограничения на снятие наличных, безналичные операции не были ограничены. Налогово-бюджетная политика была сосредоточена на обеспечении приоритетных платежей. Украина остается в курсе всех долговых обязательств.МВФ

На этом фоне МВФ одобрил финансовую поддержку. В фонде выразили намерение продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями.

Данияр Кунафин
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