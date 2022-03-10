89 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 7,

в Алматы – 22,

в Шымкенте – 4,

в Акмолинской области –4,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 0,

в Атырауской области – 3,

в ВКО – 2,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 9,

в Костанайской области – 2,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 8,

в СКО – 23,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 101 случая.

1007 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане - 0,

в Алматы - 161,

в Шымкенте - 126,

в Акмолинской области - 22,

в Актюбинской области - 17,

в Алматинской области - 6,

в Атырауской области - 3,

в ВКО - 4,

в Жамбылской области - 316,

в ЗКО - 282,

в Карагандинской области - 37,

в Костанайской области - 6,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 17,

в СКО - 7,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровело 1 278 687 человека от COVID-19.