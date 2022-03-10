89 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 7,
в Алматы – 22,
в Шымкенте – 4,
в Акмолинской области –4,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 3,
в ВКО – 2,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 9,
в Костанайской области – 2,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 8,
в СКО – 23,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 304 101 случая.
1007 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 0,
в Алматы - 161,
в Шымкенте - 126,
в Акмолинской области - 22,
в Актюбинской области - 17,
в Алматинской области - 6,
в Атырауской области - 3,
в ВКО - 4,
в Жамбылской области - 316,
в ЗКО - 282,
в Карагандинской области - 37,
в Костанайской области - 6,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 17,
в СКО - 7,
в Туркестанской области - 3.
Всего в стране выздоровело 1 278 687 человека от COVID-19.