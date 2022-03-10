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08:00 10.03.2022

89 заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в стране зарегистрировали на двоих заболевших больше, чем днем ранее. Больше всего случаев в СКО и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 10 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 7,

  • в Алматы – 22,

  • в Шымкенте – 4,

  • в Акмолинской области –4,

  • в Актюбинской области – 1,

  • в Алматинской области – 0,

  • в Атырауской области – 3,

  • в ВКО – 2,

  • в Жамбылской области – 4,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 9,

  • в Костанайской области – 2,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 8,

  • в СКО – 23,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 101 случая.

1007 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 0,

  • в Алматы - 161,

  • в Шымкенте - 126,

  • в Акмолинской области - 22,

  • в Актюбинской области - 17,

  • в Алматинской области - 6,

  • в Атырауской области - 3,

  • в ВКО - 4,

  • в Жамбылской области - 316,

  • в ЗКО - 282,

  • в Карагандинской области - 37,

  • в Костанайской области - 6,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области - 0,

  • в Павлодарской области - 17,

  • в СКО - 7,

  • в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровело 1 278 687 человека от COVID-19.

Данияр Кунафин
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