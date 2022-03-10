Финпирамиду под видом кооператива выявили в Костанае

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, в офисе организации были обнаружены рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договора в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками.

Кооперативом была организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физлиц на суммы от 30 000 до 480 000 тенге. Путем перераспределения активов происходило обогащение одних участников за счет взносов других. Пресс-служба АФМ РК

Расследование продолжается.