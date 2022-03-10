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Законодательство РК
09:13 10.03.2022

Финпирамиду под видом кооператива выявили в Костанае

финпирамида Фото: Zakon.kz
В Костанае выявлена финансовая пирамида под видом производственного кооператива GАР. Вкладчики вносили от 30 до 480 тысяч тенге, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, в офисе организации были обнаружены рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договора в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками.

Кооперативом была организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физлиц на суммы от 30 000 до 480 000 тенге. Путем перераспределения активов происходило обогащение одних участников за счет взносов других. Пресс-служба АФМ РК

Расследование продолжается.

Анастасия Стативкина
АФМ РК Костанай
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