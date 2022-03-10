09:24 10.03.2022
Новый штамм коронавируса выявили в Европе – ВОЗ
Фото: Zakon.kz
В Европе выявили новый штамм коронавирусной инфекции – «Дельтакрон». Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове, передает Zakon.kz.
Как пишет РИА Новости, ведущий эпидемиолог ВОЗ подтвердила, что «дельтакрон-штамм» был выявлен во Франции, Нидерландах, Дании, но уровень заражений «очень низкий».
«Дельтакрон» возник при объединении подвидов штамма «Дельта» AY.4 и «Омикрон» BA.1/BA.2.Мария ван Керкхове
Она отметила, что эксперты ВОЗ уже обсудили этот вариант на встрече 7 марта.
Об обнаружении нового штамма COVID-19 — гибрида «Дельты» и «Омикрона» — группа ученых с факультета биологических наук Университета Кипра сообщила в начале января. Тогда во Всемирной организации здравоохранения допустили, что это могло быть результатом ошибки: загрязнения образца во время секвенирования, и предлагали не использовать наименование «Дельтакрон».