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Законодательство РК
09:58 10.03.2022

Дополнительно 70 млрд тенге хотят выделить фермерам на посевную в Казахстане

кредит, фермеры, МСХ РК Фото: pixabay
Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства рассказал о возможности увеличения объема финансирования для проведения весенне-полевых и уборочных работ дополнительно на 70 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Айдарбек Сапаров сообщил, что основным вопросом успешного проведения весенне-полевых работ является обеспечение фермеров кредитными средствами.

В настоящее время со стороны МСХ прорабатывается вопрос увеличения объема финансирования для проведения весенне-полевых и уборочных работ дополнительно на 70 млрд тенге с доведением общей суммы бюджетного кредитования до 140 млрд тенге. При этом при выделении дополнительных средств в размере 70 млрд тенге будет увеличен охват СХТП доступным кредитованием, что позволит профинансировать дополнительно порядка 1300 хозяйств. Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров

Он напомнил, что в текущем году по линии АО «Аграрная кредитная корпорация» на кредитование весенне-полевых и уборочных работ выделен бюджетный кредит объемом 70 млрд тенге.

На сегодня в рамках программы «Кең дала» официально поступило 2673 заявки СХТП на общую сумму 77,6 млрд тенге, из них:

  • профинансированы 720 заявок СХТП на сумму 24,1 млрд. тенге;

  • одобрены 1748 заявок СХТП на сумму 40,4 млрд. тенге;

  • в работе 205 заявок СХТП на сумму 13,1 млрд. тенге.

Мадина Мамырханова
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