Дополнительно 70 млрд тенге хотят выделить фермерам на посевную в Казахстане

Айдарбек Сапаров сообщил, что основным вопросом успешного проведения весенне-полевых работ является обеспечение фермеров кредитными средствами.

В настоящее время со стороны МСХ прорабатывается вопрос увеличения объема финансирования для проведения весенне-полевых и уборочных работ дополнительно на 70 млрд тенге с доведением общей суммы бюджетного кредитования до 140 млрд тенге. При этом при выделении дополнительных средств в размере 70 млрд тенге будет увеличен охват СХТП доступным кредитованием, что позволит профинансировать дополнительно порядка 1300 хозяйств. Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров

Он напомнил, что в текущем году по линии АО «Аграрная кредитная корпорация» на кредитование весенне-полевых и уборочных работ выделен бюджетный кредит объемом 70 млрд тенге.

На сегодня в рамках программы «Кең дала» официально поступило 2673 заявки СХТП на общую сумму 77,6 млрд тенге, из них: