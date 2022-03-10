Названы допустимое время и громкость прослушивания музыки в наушниках

Как рассказала специалист «Известиям», при использовании наушников важна и интенсивность звука, которая при громкости более 75 дБ пагубно влияет на снижение остроты слуха.

Предельно допустимый уровень громкости при прослушивании музыки должен составлять менее 80 дБ. При 130-140 дБ уже возникают болевые ощущения. А громкость прослушивания при 160 дБ и более грозит разрывом барабанной перепонки, поражением слухового нерва, и как следствие, приведет к нарушению звукопроведения – смешанной тугоухости.

Самым безопасным вариантом считается использование вставных наушников, но при условии, что человек следит за громкостью звука при их использовании. Звук от них не идет внутрь, напрямую в органы слуха, а отражается от стенок канала.

Кроме того, существуют такие наушники, как внутриканальные, которые создают в слуховом проходе герметизацию, оттого звуковая волна не расходится частично в пространстве, а напрямую попадает на барабанную перепонку.

Специалист также отметила, что такой тип наушников, как накладные, не обладают шумоизоляцией и поэтому могут нанести некоторый вред органу слуха. А вот полноразмерные и мониторные наушники с закрытой акустикой обладают функциями шумоподавления. Это дает возможность слушать музыку на относительно безопасных уровнях громкости, а их конструкция исключает агрессивное воздействие на органы слуха.

Нарушение правил использования наушников приводит к повышенной утомляемости, нарушению капиллярного кровообращения, возникновению тиннитуса (субъективного ушного шума), снижению концентрации внимания и преждевременному снижению слуха, которое в обычных условиях соблюдения гигиены слуха начинается с 30 лет. Врач-оториноларинголог Алена Агаркова

Она отметила, что вред частого прослушивания музыки через наушники заключается и в том, что стенки наружного слухового прохода могут травмироваться, что приводит к формированию серных пробок и способствует развитию наружных отитов.

Также людям, которые постоянно используют наушники, очень важно соблюдать гигиенические правила во время их пользования. Кроме того, важно контролировать и громкость звука.