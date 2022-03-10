Любители ходить в горы могут спровоцировать сход лавин – ДЧС Алматы

Как сообщили в городском ДЧС, погодные условия в Алматы и области спровоцировали опасность схода снежных лавин в горах, у подножия которых расположен мегаполис.

Сход снежных лавин возможен 10 и 11 марта в бассейнах рек Большая и Малая Алматинка в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова. ДЧС Алматы

В ведомстве предупредили, что любителям совершать пешие походы в горы в высокогорье и среднегорье стоит хорошенько подумать, нужно ли выбирать этот вид отдыха в ближайшие дни, поскольку в ходе аэровизуального обследования, проведенного специалистами ГУ «Казселезащита» и ДЧС Алматы, установлено, что в высокогорной зоне свыше 3000 метров над уровнем моря, а также в среднегорной зоне в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор лавиноопасно, возможны сходы лавин.

Лавинная опасность также сохраняется по туристической тропе, ведущей к ледовому гроту на современной морене ледника Богдановича, где имеется 12 лавиноопасных участков.

На территории и входе в грот уже выставлены предупреждающие таблички «Осторожно! Возможно обрушение ледника!», «Осторожно! Лавиноопасный участок!» на трех языках.