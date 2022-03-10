Что изменилось в госзакупках в 2022 году

11 марта в 10:00 (по времени Нур-Султана) смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: «Важные изменения в государственных закупках в 2022 году».

Ведущая: Наталья Романова, руководитель ТОО «Учебный Центр «ВСЕ ЗАКУПКИ», эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер семинаров «Государственные закупки», «Закупки субъектов квазигосударственного сектора», «Закупки АО «Самрук Казына», «Закупки недропользователей», включая работу на всех четырех порталах для заказчиков и поставщиков.

Вы узнаете:

О применении одного источника в исключительных случаях.

ОБ исключении 4 оснований в ст. 39 п. 3.

Как работать с электронным каталогом товаров с 1 июля 2022 года.

О новом способе закупок через ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН с 1 января 2022 года.

О внедрении демпинга и финансовой устойчивости в ЗЦП.

Какие три новых вида конкурса по перечням появились в ГЗ.

О внедрении внесения 3% через электронный кошелек.

Как работает новый алгоритм действий в АУКЦИОНЕ.

Что такое ФАКТОРИНГ и как он работает в рамках ГЗ.

СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ для исключения поставщиков из РНУ и другие изменения в сфере закупок.

Участвуйте в прямом эфире бесплатно по предварительной регистрации. Ждем вас!