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10:05 10.03.2022

Что изменилось в госзакупках в 2022 году

госзакупки Фото: Zakon.kz
11 марта состоится вебинар: «Важные изменения в государственных закупках в 2022 году». Ведущая – руководитель ТОО «Учебный Центр «ВСЕ ЗАКУПКИ», эксперт-практик по государственным закупкам Наталья Романова.

11 марта в 10:00 (по времени Нур-Султана) смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: «Важные изменения в государственных закупках в 2022 году».

Ведущая: Наталья Романова, руководитель ТОО «Учебный Центр «ВСЕ ЗАКУПКИ», эксперт-практик по государственным закупкам, бизнес-тренер семинаров «Государственные закупки», «Закупки субъектов квазигосударственного сектора», «Закупки АО «Самрук Казына», «Закупки недропользователей», включая работу на всех четырех порталах для заказчиков и поставщиков.

Вы узнаете:

  • О применении одного источника в исключительных случаях.

  • ОБ исключении 4 оснований в ст. 39 п. 3.

  • Как работать с электронным каталогом товаров с 1 июля 2022 года.

  • О новом способе закупок через ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН с 1 января 2022 года.

  • О внедрении демпинга и финансовой устойчивости в ЗЦП.

  • Какие три новых вида конкурса по перечням появились в ГЗ.

  • О внедрении внесения 3% через электронный кошелек.

  • Как работает новый алгоритм действий в АУКЦИОНЕ.

  • Что такое ФАКТОРИНГ и как он работает в рамках ГЗ.

  • СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ для исключения поставщиков из РНУ и другие изменения в сфере закупок.

Участвуйте в прямом эфире бесплатно по предварительной регистрации. Ждем вас!

Анастасия Стативкина
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