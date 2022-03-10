Песо, серебро или крест – что обозначает знак доллара

По официальной версии первым, кто использовал и, соответственно, придумал знак доллара, был бизнесмен и плантатор Оливер Поллок. Свои счета он вносил в учетные книжки под знаком современного доллара. Отчеты Поллок отправлял конгрессмену Роберту Морису, который стал первым, кто официально начал использовать знак доллара в документах. Символ доллара — скрещенный знак испанского песо P с S, то есть песо во множественном числе.

Знак был упрощен – две вертикальные палочки на долларе появились из-за гравировки двух колон, символа Гибралтарских столпов. Есть также мнение, что доллар схож с обвитыми лентой Геркулесовыми столпами, которые являются одним из основных элементов испанского герба.

По другой версии, значок доллара появился от букв из аббревиатуры Соединенных Штатов. S и U наложились друг на друга, причем нижняя часть U была опущена. По «серебряной» версии эти буквы означают другое: S – silver, «серебро», а U – unit, «кусок».

По немецкой версии, знак доллара – это змея, обивающая крест, на котором был распят Иисус. Британцы считают, что американцы придумали знак доллара, взяв за основу обозначение шиллинга, но добавили при этом две вертикальные полоски. Если верить итальянцам, то символ произошел от римского сестерция HS. В США H наложили на S и убрали перекладину.

Некоторые исследователи считают, что знак доллара изначально символизирует колодку, которой сковывали рабов, а буква S – от слова slave, «раб». Еще одна из самых популярных версий гласит, что символ $ – масонское обозначение царя Соломона и его двух столпов.