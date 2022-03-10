Хоккеистки «Айсулу» разгромили аутсайдера ЕЖХЛ

Счет в этой игре на 17-й минуте открыла Роксана Риу, во втором периоде результат увеличили Кендра Линн Броуд и Мадина Турсынова. В заключительном отрезке времени шайбами отметились Малика Алдабергенова (дубль), Лариса Свиридова, Кендра Линн Броуд и Барбора Паточкова. После победы 8:0 казахстанские хоккеистки закрепились на пятой строчке турнирной таблицы ЕЖХЛ, в их активе 32 очка.

На вершине турнирной таблицы KMH Budapest (42). 5 марта «Айсулу» уступила лидерам ЕЖХЛ в очной встрече со счетом 1:6. Следующая игра у казахстанского хоккейного клуба намечена на 10 марта, соперник – MAC Budapest, вторая команда регулярного чемпионата ЕЖХЛ.

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