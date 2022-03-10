Трудоустройство молодежи: испытательный срок могут убрать в Казахстане

Документ представил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов.

В рамках программы по повышению доходов населения до 2025 года Министерством труда будет проведена работа по трем основным направлениям: созданию новых рабочих мест, содействию занятости населения, совершенствованию навыков трудовых ресурсов и профессиональной ориентации молодежи. Эти меры предусматривают снижение доли населения, получающего доходы ниже прожиточного минимума, снижение уровня безработицы, создание до 2025 года порядка 2 млн новых рабочих мест. Серик Шапкенов

Кроме того, по его словам, министерство разрабатывает электронный сервис «платформенная работа» с целью перехода деятельности фрилансеров в цифровой формат.

Это позволяет легко регистрировать деятельность самозанятых граждан на различных платформах, быстро находить нужных специалистов, защищать трудовые права и официально оформлять отношения с заказчиками.

Наряду с этим квота на привлечение иностранной рабочей силы по 3 и 4 категориям сокращена на 4,7 тыс. человек.

При этом создание новых рабочих мест будет мониторироваться через актуализацию региональных карт занятости и регулярное обновление информационной системы.

Министр уверен, что данные меры позволят повысить уровень занятости населения и защитить внутренний рынок труда.

На рынке труда около 300 тыс. безработных и молодежи категории NEET, более 80 тыс. многодетных и малообеспеченных семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Серик Шапкенов

Это, как отметил глава Минтруда, требует принятия специальных подходов для каждой нуждающейся группы.

Поэтому, во-первых, в результате экспертизы информационных систем будет внедрена «система раннего выявления» граждан, нуждающихся в социальной поддержке и занятости. При этом посредством цифровой карты будет разработан портрет граждан, не имеющих социального статуса, нуждающихся в поддержке, и определены их конкретные потребности. Во-вторых, будут увеличены продолжительность и размер субсидирования в рамках проектов NEET «Первое рабочее место» для молодежи, «Молодежная практика» для выпускников, «Контракт поколений». Серик Шапкенов

Для привлечения и стимулирования молодежи к работе планируется принять меры по введению в законодательство понятия «молодой рабочий», снятию для них испытательного срока, введению подъемного пособия на наем жилья для молодежи из других регионов. В то время как для многодетных семей (76,8 тыс.) и семей, воспитывающих детей с инвалидностью (7 тыс.), планируется создание центров поддержки женщин действующего типа во всех регионах.

Министр также сообщил, что на сегодняшний день 15,2% занятых имеют только среднее образование. Более 40% выпускников не работают по специальности, полученной в учебном заведении, а 34,1% молодежи не выбрали профессию самостоятельно.

Учитывая тенденции на современном рынке труда, эксперты прогнозируют, что в ближайшие пять лет навыки работников, около 40% требований, изменятся. В направлении развития профессиональных навыков и профессиональной ориентации трудовых ресурсов планируется, во-первых, совместно с бизнесом создание «фабрики» массовой переподготовки, повышения квалификации на базе учебных центров при предприятиях. Серик Шапкенов

По словам главы Минтруда, особое внимание в организации обучения будет уделено молодежи, востребованным профессиям.

Во-вторых, внедряется система распознавания востребованных навыков. Данные меры позволят подготовить кадры по запросу работодателей, информировать молодежь о востребованных на рынке труда специальностях и навыках, оказать им поддержку в выборе профессии. Серик Шапкенов