Трудоустройство молодежи: испытательный срок могут убрать в Казахстане

Документ представил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов.

Кроме того, по его словам, министерство разрабатывает электронный сервис «платформенная работа» с целью перехода деятельности фрилансеров в цифровой формат.

Наряду с этим квота на привлечение иностранной рабочей силы по 3 и 4 категориям сокращена на 4,7 тыс. человек.

При этом создание новых рабочих мест будет мониторироваться через актуализацию региональных карт занятости и регулярное обновление информационной системы.

Министр уверен, что данные меры позволят повысить уровень занятости населения и защитить внутренний рынок труда.

Это, как отметил глава Минтруда, требует принятия специальных подходов для каждой нуждающейся группы.

Для привлечения и стимулирования молодежи к работе планируется принять меры по введению в законодательство понятия «молодой рабочий», снятию для них испытательного срока, введению подъемного пособия на наем жилья для молодежи из других регионов. В то время как для многодетных семей (76,8 тыс.) и семей, воспитывающих детей с инвалидностью (7 тыс.), планируется создание центров поддержки женщин действующего типа во всех регионах.

Министр также сообщил, что на сегодняшний день 15,2% занятых имеют только среднее образование. Более 40% выпускников не работают по специальности, полученной в учебном заведении, а 34,1% молодежи не выбрали профессию самостоятельно.

По словам главы Минтруда, особое внимание в организации обучения будет уделено молодежи, востребованным профессиям.

Поколение NEET (англ. Not in Education, Employment or Training) или поколение ни-ни (исп. ni estudia, ni trabaja) — поколение молодых людей, которые в силу различных факторов экономического, социального или политического характера не работают и не учатся.