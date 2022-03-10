Казахстанский студент пропал в Чехии

Информация о пропаже была опубликована на странице в Instagram.

Автор публикации отмечает, что 20-летний Олег Кузьмин — студент из Казахстана — жил и учился в Праге, но 26 февраля перестал выходить на связь.

В этот день он звонил отцу и просил о помощи, но не успел ничего толком рассказать, как связь внезапно прервалась. С тех пор о молодом человеке ничего не известно. Он проживал в студенческом общежитии Blanice в районе Кунтратице, а учился в университете Ambis в районе Либень, – говорится в сообщении.

По данным мобильного оператора, в последний раз сигнал от его телефона поступил из центра города.

В тот момент абонент двигался в сторону автобусного вокзала Florenc. Не исключено, что он мог покинуть город, – говорится в публикации.

Автор обратился к тем, кто видел Олега или располагает полезной информацией.

Позвоните в полицию по номеру «158» или его другу: +420724387858 (Николай), – заключил он.

В Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили информацию.

Он действительно пропал. Полиция ведет поиски, – заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.