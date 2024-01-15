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Школьница из Талдыкоргана пропала в Алматы

Школьница из Талдыкоргана пропала в Алматы Фото: pxhere
17-летняя девушка 10 января 2024 года выехала из Талдыкоргана в Алматы и перестала выходить на связь, сообщает Zakon.kz.

О пропаже сообщили волонтеры Lider.kz.

Как отмечено в рассылаемом сообщении, Айша была одета в коричневое пальто, белый шарф и красную кофту.

"Приметы девушки: рост 176-178 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, стрижка каре, глаза карие", – уточнили специалисты.

В пресс-службе полиции Жетысуской области корреспонденту Zakon.kz заявили, что поиски продолжаются.

"Сейчас несовершеннолетнюю из Каратальского района продолжают искать. Создана следственно-оперативная группа по установлению местонахождения пропавшей. Работа по розыску находится на особом контроле руководства областного Департамента полиции".Пресс-служба ДП Жетысуской области

По предварительной информации, последний телефонный разговор с сотового телефона разыскиваемой школьницы зафиксирован в Алматы, после чего был отключен.

10 января стало известно о пропаже 13-летнего Адила Назенова из Актюбинской области.

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Алматы Казахстан Талдыкорган
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