Сенат ратифицировал соглашение о перемещении опасных отходов в ЕАЭС

Как отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев, договор о ЕАЭС предусматривает применение государствами-членами Союза единых мер нетарифного регулирования в торговле с третьими странами.

Настоящее соглашение распространяется на юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих трансграничные перевозки отходов при взаимной торговле государств-членов. Предприниматели, которые экспортируют и импортируют отходы, руководствуются перечнем товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза. Сериккали Брекешев

Глава Минэкологии подчеркнул, что в рамках соглашения трансграничное перемещение отходов физическими лицами для личного пользования запрещено.

Соблюдение требований соглашения позволит устанавливать единый порядок перемещения опасных отходов между государствами-членами Евразийского экономического союза, а также приведет к экологически обоснованному удалению и переработке опасных отходов, предотвращению загрязнения окружающей среды. Сериккали Брекешев

В кулуарах Сената министр уточнил, что соглашение не допускает захоронения опасных отходов. Предполагается именно безопасное и экологическое удаление этих отходов путем сортировки, подготовки, обработки и переработки.