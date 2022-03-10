11:30 10.03.2022
Сенат ратифицировал соглашение о перемещении опасных отходов в ЕАЭС
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Сенат ратифицировал Соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов через таможенную территорию Евразийского экономического союза, передает корреспондент Zakon.kz.
Как отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев, договор о ЕАЭС предусматривает применение государствами-членами Союза единых мер нетарифного регулирования в торговле с третьими странами.
Настоящее соглашение распространяется на юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих трансграничные перевозки отходов при взаимной торговле государств-членов. Предприниматели, которые экспортируют и импортируют отходы, руководствуются перечнем товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза.Сериккали Брекешев
Глава Минэкологии подчеркнул, что в рамках соглашения трансграничное перемещение отходов физическими лицами для личного пользования запрещено.
Соблюдение требований соглашения позволит устанавливать единый порядок перемещения опасных отходов между государствами-членами Евразийского экономического союза, а также приведет к экологически обоснованному удалению и переработке опасных отходов, предотвращению загрязнения окружающей среды.Сериккали Брекешев
В кулуарах Сената министр уточнил, что соглашение не допускает захоронения опасных отходов. Предполагается именно безопасное и экологическое удаление этих отходов путем сортировки, подготовки, обработки и переработки.
К нарушителям будут применяться соответствующие санкции. Это регулируется опять же экологическим законодательством и Законом «О гражданской защите». К примеру, если произойдет разлив ПХД-отходов (искусственно синтезированные токсичные хлорорганические вещества), то, согласно экологическому законодательству, лицо, допустившее такую аварийную ситуацию, обязано будет в полном объеме и только за свой счет провести ремедиацию компонентов природной среды. Сериккали Брекешев