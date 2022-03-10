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Законодательство РК
11:27 10.03.2022

Как оплачивается сверхурочная работа – ответ Минтруда

как оплачивается сверхурочная работа Фото: акимат Алматы
Оплачивается ли сверхурочная работа, если сотрудник продолжил работу в неурочное время по собственной инициативе? Такой вопрос был задан Минтруда на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

Как следует из ответа Министерства труда и социальной защиты населения, согласно Трудовому кодексу РК сверхурочная работа – это работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени (сверх нормального количества рабочих часов за учетный период).

Соответственно, работа, осуществляемая работником по окончании рабочего дня по собственной инициативе, без уведомления работодателя не будет являться сверхурочной.Минтруда

Трудовой кодекс предусматривает, что работодатель ведет учет рабочего времени (в том числе отработанного сверхурочно), несет ответственность по обеспечению безопасности и охраны труда, издает акт работодателя о привлечении к сверхурочным работам (исходя из производственной необходимости).

Лариса Черненко
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