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Законодательство РК
11:52 10.03.2022

В Карагандинской области увеличат посевные площади

посевные площади Фото: акимат Карагандинской области
В Карагандинской области в 2022 году весенний сев планируется на площади 1,1 млн га. Это на 45 тыс. га больше, чем в прошлом году.

Аграрии увеличат посевы зерновых и кормовых культур, многолетних трав. Картофельные и овощные поля также станут больше.

Подготовку к весенне-полевым работам обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн.

По информации руководителя управления сельского хозяйства Аскара Санаубарова, в этом году планируется засеять зерновыми 977,5 тыс. га. Под картофель отведено 11,4 тыс. га.

Повышение урожайности зависит от качества семян. Будет увеличено использование элиты и семян первой репродукции. Кроме того, в этом году планируется закупить больше минеральных удобрений. Это необходимо для рационального использования земель, – отметил Аскар Санаубаров.

По его словам, уже подготовлена большая часть сельхозтехники. В посевной будет задействовано более 11 тысяч тракторов, 351 посевной комплекс, 6078 сеялок.

Сельхозпроизводители получат удешевленное дизельное топливо. Предусмотрена государственная поддержка через Аграрную кредитную корпорацию.

Действует областной оперативный штаб по подготовке к весенне-полевым работам. Ожидается, что в области посевная начнется во второй декаде мая.

Необходимо в срок обеспечить все необходимое, провести проверку семян на их качество. Важно соблюдение агротехнологий, нужно увеличивать использование минеральных удобрений, наращивать орошаемое земледелие. На контроле обеспечение аграриев удешевленным топливом, – подытожил аким области Женис Касымбек.
Анастасия Московчук
Касымбек Женис Карагандинская область
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