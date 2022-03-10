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Законодательство РК
12:08 10.03.2022

Аферистка из Шымкента обещала помочь с госсубсидиями

арестована Фото: pixabay
В Шымкенте задержана женщина, которая обманывала людей, обещая помочь с государственными субсидиями, передает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции Казыгуртского района Туркестанской области, задержанная, которая подозревается в совершении мошенничества в отношении местных жителей, ранее была судима за аналогичные преступления.

В дежурную часть с заявлением обратилось несколько сельчанок, которые рассказали, что женщина выманила около 300 тысяч тенге, войдя к ним в доверие. Она обещала помочь получить безвозмездные субсидии по одной из госпрограмм.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». Для раскрытия преступления в отделе полиции создали следственно-оперативную группу для задержания подозреваемой. Оперативники задержали женщину в Шымкенте и доставили в районный отдел для дальнейшего разбирательства.Пресс-служба ДП Туркестанской области

В ведомстве отметили, что проводится досудебное расследование, подозреваемая арестована, как оказалась, она жительница Шымкента.

Выясняется ее причастность к другим преступлениям.

Оксана Житникова
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