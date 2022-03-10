Обеспечить население продуктами важнее, чем автомобилями – сенатор

Сенатор отметил, что засуха и рост цен на минеральные удобрения и пестициды будут негативно влиять на отрасль.

Вместе с тем из-за санкций, наложенных на Россию, возможно увеличение объемов поставок продовольствия из России в Казахстан.

На этом фоне, по словам Али Бектаева, серьезную проблему создает низкая оперативность работы профильных госорганов. Правила субсидирования они готовят лишь к 1 июля. Между тем у аграриев, особенно на юге страны, в это время уже должна «кипеть» работа.

Ни один из ключевых вопросов, связанных с топливом, минеральными удобрениями и водообеспечением, не решен. Тем не менее размер и виды субсидий, порядок их распределения планируется изменить. Аграрный сектор – не площадка для экспериментов. Наоборот, необходимо оказать дополнительную поддержку сельскому хозяйству, особенно в этом году. Возможно, часть из 200 млрд тенге утильсбора со счетов АО «Жасыл Даму» лучше направить на развитие аграрного сектора. Обеспечить население продуктами питания важнее, чем автомобилями. Сенатор Али Бектаев

Не оставил без внимания депутат и резкий рост цен на самые необходимые для сельхозпроизводителей минеральные удобрения. По его данным, в январе 2021 года тонна аммиачной селитры стоила 81 тыс. тенге, а в декабре ее стоимость увеличилась до 200 тыс. тенге. Цена аммофоса за тот же период увеличилась вдвое и составила 207 тыс. тенге.

В связи с этим он считает, что необходимо принять жесткие меры по регулированию цен и экспорта минеральных удобрений в стране. Такое же регулирование должно быть и в сфере тарифообразования на воду.