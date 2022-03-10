12:46 10.03.2022
Электронные сигареты на 210 млн тенге пытались ввезти в Казахстан из Кыргызстана
Фото: пресс-служба КНБ РК
На автомобильном пункте пропуска «Айша биби» пограничниками Казахстана предотвращены два факта ввоза контрабандной продукции из Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.
В ходе проверки грузовых транспортных средств Volvo и Mercedes-Benz на въезд в Казахстан под управлением граждан Кыргызстана выявлена крупная партия электронных сигарет без сопроводительных документов.Пресс-служба КНБ РК
По данным ведомства, предварительная стоимость груза составляет около 210 млн тенге.
Фото: пресс-служба КНБ РК
Задержанный товар и транспортные средства переданы в Департамент государственных доходов по Жамбылской области для принятия процессуального решения.Пресс-служба КНБ РК