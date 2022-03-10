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Законодательство РК
12:46 10.03.2022

Электронные сигареты на 210 млн тенге пытались ввезти в Казахстан из Кыргызстана

незаконный ввоз Фото: пресс-служба КНБ РК
На автомобильном пункте пропуска «Айша биби» пограничниками Казахстана предотвращены два факта ввоза контрабандной продукции из Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.
В ходе проверки грузовых транспортных средств Volvo и Mercedes-Benz на въезд в Казахстан под управлением граждан Кыргызстана выявлена крупная партия электронных сигарет без сопроводительных документов.Пресс-служба КНБ РК

незаконный ввоз

Фото: пресс-служба КНБ РК

По данным ведомства, предварительная стоимость груза составляет около 210 млн тенге.

Задержанный товар и транспортные средства переданы в Департамент государственных доходов по Жамбылской области для принятия процессуального решения.Пресс-служба КНБ РК
Анастасия Московчук
КНБ Жамбылская область Кыргызстан
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