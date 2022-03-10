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Законодательство РК
13:01 10.03.2022

Названы имена новых депутатов Мажилиса от НПК

рк, мажилис, депутаты, новые, нпк Фото: qhp.kz
Магеррам Магеррамов и Гаухар Нугманова станут депутатами Мажилиса Парламента РК от Народной партии Казахстана вместо Сергея Решетникова и Файзоллы Каменова, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте НПК.

В связи с досрочным сложением полномочий депутатов Мажилиса Парламента РК VII созыва фракции «Народная партия Казахстана» Каменова Файзоллы Каменовича и Решетникова Сергея Николаевича 10 марта в Центральную избирательную комиссию РК поданы документы для передачи вакантных мандатов депутатов кандидатам от Народной партии Казахстана Нугмановой Гаухар Кокеновне и Магеррамову Магерраму Мамедовичу, включенным в партийный список, – говорится в сообщении.

9 марта Мажилис досрочно прекратил полномочия двух депутатов – Сергея Решетникова и Файзоллы Каменова, а также одного члена ЦИК – Ерлана Дауылбаева.

Динара Халдарова
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