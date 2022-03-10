Названы имена новых депутатов Мажилиса от НПК

Об этом сообщается на сайте НПК.

В связи с досрочным сложением полномочий депутатов Мажилиса Парламента РК VII созыва фракции «Народная партия Казахстана» Каменова Файзоллы Каменовича и Решетникова Сергея Николаевича 10 марта в Центральную избирательную комиссию РК поданы документы для передачи вакантных мандатов депутатов кандидатам от Народной партии Казахстана Нугмановой Гаухар Кокеновне и Магеррамову Магерраму Мамедовичу, включенным в партийный список, – говорится в сообщении.

9 марта Мажилис досрочно прекратил полномочия двух депутатов – Сергея Решетникова и Файзоллы Каменова, а также одного члена ЦИК – Ерлана Дауылбаева.