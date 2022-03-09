Мажилис досрочно прекратил полномочия двух депутатов и одного члена ЦИК

Депутат Мажилиса Каменов Файзолла Каменович направил заявление о досрочном прекращении полномочий. ЦИК вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении его полномочий. Член Центральной избирательной комиссии РК Шавхат Утемисов

Он добавил, что заявление о досрочном прекращении полномочий также направил Сергей Решетников.

Кроме того, на заседании сообщили, что заявление от члена ЦИК о досрочном прекращении полномочий внес Ерлан Дауылбаев.

Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов добавил, что Ерлан Дауылбаев был назначен членом ЦИК постановлением Мажилиса от 15 января 2020 года.