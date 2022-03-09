10:34 09.03.2022
Мажилис досрочно прекратил полномочия двух депутатов и одного члена ЦИК
Фото: Пресс-служба Мажилиса РК
В Мажилисе досрочно прекратили полномочия депутатов Сергея Решетникова и Файзоллы Каменова, а также одного члена ЦИК – Ерлана Дауылбаева, передает корреспондент Zakon.kz.
Депутат Мажилиса Каменов Файзолла Каменович направил заявление о досрочном прекращении полномочий. ЦИК вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении его полномочий. Член Центральной избирательной комиссии РК Шавхат Утемисов
Он добавил, что заявление о досрочном прекращении полномочий также направил Сергей Решетников.
Кроме того, на заседании сообщили, что заявление от члена ЦИК о досрочном прекращении полномочий внес Ерлан Дауылбаев.
Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов добавил, что Ерлан Дауылбаев был назначен членом ЦИК постановлением Мажилиса от 15 января 2020 года.