Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:34 09.03.2022

Мажилис досрочно прекратил полномочия двух депутатов и одного члена ЦИК

Мажилис, депутаты, Парламент Фото: Пресс-служба Мажилиса РК
В Мажилисе досрочно прекратили полномочия депутатов Сергея Решетникова и Файзоллы Каменова, а также одного члена ЦИК – Ерлана Дауылбаева, передает корреспондент Zakon.kz.
Депутат Мажилиса Каменов Файзолла Каменович направил заявление о досрочном прекращении полномочий. ЦИК вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении его полномочий. Член Центральной избирательной комиссии РК Шавхат Утемисов

Он добавил, что заявление о досрочном прекращении полномочий также направил Сергей Решетников.

Кроме того, на заседании сообщили, что заявление от члена ЦИК о досрочном прекращении полномочий внес Ерлан Дауылбаев.

Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов добавил, что Ерлан Дауылбаев был назначен членом ЦИК постановлением Мажилиса от 15 января 2020 года.

Айша Тулеубекова
Мажилис Казахстан
Александр Герлиц обратился к казахстанцам
08.03.2022
Огнестрельное ранение получил участник массовой потасовки в Алматинской области
08.03.2022
Метеорологи назвали самые загрязненные районы городов Казахстана
08.03.2022
Казахстан выиграл первую медаль на зимней Паралимпиаде
08.03.2022
Гололед и туман ожидаются в трех регионах Казахстана
08.03.2022
Главная Топ LIVE Все