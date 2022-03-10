Приток российских кадров в Казахстан не наблюдается – Минтруда

Сейчас внимательно отслеживаем ситуацию. Мы не наблюдаем, чтобы российские граждане приходили к нам работать. На сегодня таких потоков нет. Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов

Министр отметил, что любой гражданин России или Беларуси может приехать в Казахстан и работать, так же как и казахстанец может выехать к ним на работу.

Это касается и граждан Армении, Кыргызстана. Так как все эти страны являются членами ЕАЭС.

Мы в едином Союзе, поэтому у нас трудовые ресурсы могут беспрепятственно перемещаться. Это единый трудовой рынок. Серик Шапкенов

В случае массового наплыва работников из России власти все же готовы принять некоторые защитные меры.