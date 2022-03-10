Будут ли еще раз индексировать пособия в Казахстане, рассказал Серик Шапкенов

Индексация по закону проводится ежегодно. И в этом году по всем соцвыплатам уже была индексация. Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов

Вопрос повторной индексации, по его словам, остается на сегодня открытым. Соответствующее решение должно быть принято оперативным штабом.