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Законодательство РК
13:35 10.03.2022

Будут ли еще раз индексировать пособия в Казахстане, рассказал Серик Шапкенов

соцпособия, индексация, Минтруда РК Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов в кулуарах правительства рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать повторной индексации по социальным пособиям из-за резкого роста доллара и удорожания товаров, передает корреспондент Zakon.kz.
Индексация по закону проводится ежегодно. И в этом году по всем соцвыплатам уже была индексация. Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов

Вопрос повторной индексации, по его словам, остается на сегодня открытым. Соответствующее решение должно быть принято оперативным штабом.

Все принимаемые решения должны быть обоснованными и сбалансированными. Есть отдельный оперативный штаб, который оценивает всю ситуацию, и в зависимости от ситуации будут приняты решения, то есть вопрос индексации пока открытый. Серик Шапкенов
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