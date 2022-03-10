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Законодательство РК
13:53 10.03.2022

Вахтовик до смерти избил жену в Алматинской области

побои Фото: pixabay
В Алматинской области мужчина забил до смерти жену, подозревая ее в измене, передает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Алматинской области сообщили, что жестокое убийство 34-летней женщины было раскрыто. Задержанный мужчина помещен под стражу в изолятор временного содержания.

Отмечается, что в свое оправдание мужчина заявил, что работал вахтовым методом, а вернувшись, узнал об измене супруги.

Полицейскими было установлено, что семья проживала в Талгарском районе и воспитывала двух малолетних детей.

Супруг месяцами отсутствовал дома. Вернувшись домой после очередной командировки, мужчина, якобы, застал жену в алкогольном опьянении. Увидев детей голодными и неухоженными, а дом – в беспорядке, разъяренный муж устроил семейный скандал, в ходе которого жестоко избил женщину. Пострадавшую с побоями госпитализировали в бессознательном состоянии. Позднее она скончалась.

Расследование проводится согласно части 3 статьи 106 УК РК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Назначены все необходимые экспертизы.Следователь Талгарской районной полиции Алишер Ерланов
Оксана Житникова
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