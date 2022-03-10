Вахтовик до смерти избил жену в Алматинской области

В пресс-службе ДП Алматинской области сообщили, что жестокое убийство 34-летней женщины было раскрыто. Задержанный мужчина помещен под стражу в изолятор временного содержания.

Отмечается, что в свое оправдание мужчина заявил, что работал вахтовым методом, а вернувшись, узнал об измене супруги.

Полицейскими было установлено, что семья проживала в Талгарском районе и воспитывала двух малолетних детей.

Супруг месяцами отсутствовал дома. Вернувшись домой после очередной командировки, мужчина, якобы, застал жену в алкогольном опьянении. Увидев детей голодными и неухоженными, а дом – в беспорядке, разъяренный муж устроил семейный скандал, в ходе которого жестоко избил женщину. Пострадавшую с побоями госпитализировали в бессознательном состоянии. Позднее она скончалась.