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Происшествия

Иностранец в Алматинской области порезал бывшую жену и избил ее отца

Насилие над детьми, дети, физическое насилие, ребенок , фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 13:53 Фото: freepik
В Алматинской области мужчина несколько часов истязал бывшую жену и ее пожилого отца, избив и ранив ножом, сообщает Zakon.kz.

Об этом случае стало известно от депутата Ирины Смирновой, так как пострадавшая ее бывшая коллега. 

"Вчера на мою бывшую коллегу – учителя в ее собственном доме, находящемся в Карасайском районе, напал ее бывший супруг, с которым она уже почти год в разводе. Он ворвался в дом, сломал ворота, выбив дверь в дом. В доме находился ее престарелый отец после инсульта. Четыре часа нападавший издевался над стариком, привязав его к стулу скотчем. Затем пришла коллега. Зашел знакомый. Агрессор напал на всех, оказавшихся в доме. Нанес несколько порезов моей знакомой. Живот, грудь и т.д. Избил старика отца. Досталось и третьему человеку, находящемуся в доме, который получил черепно-мозговую травму", – написала она в Facebook.

После этого нападавший убежал, а пострадавшие вызвали полицию и скорую. В итоге их на скорой довезли до полиции. 

"Они час простояли в этом состоянии в коридоре полиции, все в крови и ужасе. Никто не собирался разбираться с их делом. Сказали, что никто же не убил никого! Затем на проходной нехотя взяли заявление и сказали, что только завтра они могут получить освидетельствование! Опергруппа на место не приехала! По факту заявления им не дали никакого документа, свидетельствовавшего об обращении!" – возмутилась депутат.

Причем, по ее словам, мужчина так делает не в первый раз. 

"Один раз он нападал, закрыв лицо шарфом, в перчатках. В октябре он залез и испортил имущество, крушил мебель. Порезал провода, резину у машины. В другой раз залез, бил посуду, драл цветы, пробил стену. Все время пострадавшая заявляла в полицию. Но ничего не предпринималось! Она просила защитное предписание. За два дня до последнего нападения он пришел весь в черном, на руках перчатки, на лице шарф, без обуви, но не ожидал, что дома будет больной отец. В этот случай он ушел, напугав отца. Все эти случаи зафиксированы в полиции!" – продолжила Смирнова. 

Никто ничего, по ее словам, не предпринимает в отношении экс-супруга ее знакомой, который является гражданином Турции. 

"Сотрудники полиции в Алматинской области установили и доставили в районное подразделение 57-летнего мужчину, который нанес телесные повреждения бывшей супруге и ее отцу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное и полное исследования всех обстоятельств произошедшего. Напомним, что инцидент произошел 16 января в ходе возникшей ссоры между бывшими супругами. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – прокомментировали произошедшее в полиции Алматинской области.

Похожий случай закончился трагедией в Актобе. Мужчина взял в заложники знакомую женщину и ее родителей, при этом орудовал оружием. В итоге пожилые родители заложницы скончались. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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