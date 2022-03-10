Зарплату повысят военным медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19

Вносится дополнение о доплатах военнослужащим, сотрудникам специальных государственных органов, органов внутренних дел – за работу в санитарно-противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 и риска заражения устанавливаются в следующих размерах:

1. По группе высокого риска – в размере семикратного базового должностного оклада:

врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу инфекционных стационаров, включая отделения (коек) реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными больными или с биологическим материалом.

2. По группе среднего риска – в размере пятикратного базового должностного оклада:

работникам лабораторий (отделов по приему отбора проб) – врачам, специалистам санитарно-эпидемиологической службы, специалистам лаборатории, специалистам по отбору проб, лаборантам.

3. По группе низкого риска – в размере трехкратного базового должностного оклада:

врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19, а также с вирусной пневмонией по клиническим и эпидемиологическим признакам, не исключающим СOVID-19 в стационарных условиях из числа обслуживаемого контингента, а также определенных к приему пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, пневмонией и забору биологического материала, связанных с санитарно-противоэпидемическими мероприятиями;

врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу карантинных стационаров, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами или с биологическим материалом;

врачам и среднему медицинскому персоналу, и водителям мобильных бригад и скорой медицинской помощи;

работникам санитарно-эпидемиологической службы и военно-медицинских (медицинских) подразделений, задействованным в санитарно-противоэпидемических мероприятиях в очагах коронавирусной инфекции, включая дезинфекционные мероприятия;

сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим, обеспечивающим охрану, надзор и контроль за поведением пациентов с COVID-19 и вирусной пневмонией из числа осужденных и следственно-арестованных в медицинских частях учреждений уголовно-исполнительной системы, а также в организациях здравоохранения.

Как отмечается, доплаты за работу в санитарно-противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 устанавливаются за фактически отработанные часы в условиях риска заражения на основании учета рабочего времени, но не более месячного баланса рабочего времени, в том числе работающим непосредственно с биологическим материалом, потенциально контаминированным COVID-19, проводящим забор биологического материала от потенциально инфицированных лиц.

Как следует из пояснительной записки, для этого потребуются дополнительные финансовые затраты из республиканского бюджета:

на 2022 год – 958 399,0 тыс. тенге;

на 2023 год – 958 399,0 тыс. тенге;

на 2024 год – 958 399,0 тыс. тенге.

Указывается, что повышение заработной платы отдельных работников системы здравоохранения планируется в связи с отменой выплаты надбавок работникам системы здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

Повышение зарплаты для данных категорий медработников планируется с 1 октября 2022 года.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 марта.