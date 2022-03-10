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15:09 10.03.2022

ФК «Кайрат», паралимпийцы и сеть АЗС Qazaq Oil вместе идут дальше

Сеть АЗС №1 в Казахстане Фото: Qazaq Oil
В 2020 году сеть АЗС Qazaq Oil стала спонсором ФК «Кайрат» на три года. В 2022 году Qazaq Oil также стал спонсором Национального паралимпийского комитета. Сотрудничество продолжается во благо развития Нового Казахстана, передает Zakon.kz.

Сотрудничество ФК «Кайрат» и сети автозаправочных станций Qazaq Oil, начавшееся в 2021 году, приближает воплощение мечты тысяч казахстанских детей о большой карьере футболиста. ФК «Кайрат» является единственным частным клубом Казахстанской премьер-лиги, обладает собственной футбольной академией с современными базами для тренировок детей разных возрастов.

Сотрудничество во благо Казахстана

Фото: Qazaq Oil

Поддержка именно такой команды – пример реального вклада бизнеса в развитие детского спорта, что упрощает появление новых звезд футбола из Казахстана и, как следствие, увеличивает долю жителей нашей страны, ведущих здоровый образ жизни.

Ценности Qazaq Oil и ФК «Кайрат» совпадают. На 377 объектах нашей сети мы уже задаем новую высокую планку качества бензина и сервиса на автозаправочных станциях, активно продолжается процесс ребрендинга заправок «КазМунайГаза». Наша конечная цель – доступность, красота, лояльность, высококлассное обслуживание, умноженные на качество топлива. Качество бензина проверяется на каждом этапе, и наши клиенты это ценят. В свое время ФК «Кайрат» также прошел этап глобальных изменений, и теперь это современный клуб с выстроенной системой подготовки футболистов с раннего возраста, работающий по высочайшим стандартам европейского футбола. Генеральный директор Qazaq Oil Тулемис Шотанов

Футболисты взрослой команды в свободное от матчей время проводят встречи с клиентами сети Qazaq Oil, работая там несколько часов кассирами, заправщиками, готовят хот-доги.

Футболисты Казахстана

Фото: Qazaq Oil

С 2022 года Qazaq Oil является также спонсором Национального паралимпийского комитета Казахстана. Компания также прошла трансформацию, была создана современная база для тренировок, организовано медицинское сопровождение, закуплен инвентарь.

торговля

Фото: Qazaq Oil

На проходящей в Пекине зимней Паралимпиаде наши параатлеты уже завоевали одну медаль и в очередной раз доказали, что являются людьми с безграничными возможностями. Национальный паралимпийский комитет сегодня создал все условия для тренировок паралимпийцев, и выигрыши командами Казахстана медалей на четырех последних Паралимпиадах лучше любых слов подтверждают правильность выбранного курса.

Автозапрвки №1 в Казахстане

Фото: Qazaq Oil

Qazaq Oil, как и Национальный паралимпийский комитет и ФК «Кайрат», работает с чувством глубокого патриотизма, любви к казахстанцам и ориентируется на мировые стандарты, делая жизнь казахстанцев лучше и качественнее.

Альберт Ахметов
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