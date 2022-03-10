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15:48 10.03.2022

Cерьезная уязвимость обнаружена в процессорах Intel и Arm

программное обеспечение Фото: pixabay
Исследовательская группа по безопасности VUSec и Intel обнаружила новую вариацию уязвимости в ядрах процессоров Intel Alder Lake и некоторых чипах Arm. У злоумышленников появилась возможность завладеть конфиденциальными данными пользователей, передает Zakon.kz.

Как сообщает портал Tomshardware, найденную уязвимость назвали branch history injection (BHI) и она обходит последние обновления безопасности.

По словам специалистов компании VUSec, теперь для хакеров открывается путь к запуску эксплойтов от ядра к ядру, где они могут получать их данные. Простыми словами, у злоумышленников появилась возможность завладеть конфиденциальными данными пользователей, в том числе паролями. Метод атаки на процессоры доказан теоретически, на практике подобного не фиксировалось.

Новый эксплойт затрагивает все процессоры Intel, выпущенные за последние годы, включая новейшие процессоры Alder Lake и некоторые ядра Arm.Исследователи компании VUSec

Ожидается, что Arm выпустит программное обеспечение для своих ядер, но пока непонятно, затронуты ли пользовательские версии этих ядер (например, некоторые ядра от Qualcomm) и когда будут закрыты потенциальные дыры в безопасности.

Чтобы не допустить хакерских атак на оборудование, специалисты разрабатывают для выпуска «заплатку», но пока неизвестно, повлияет ли она на производительность компьютеров и серверов.

Оксана Житникова
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