Беспорядки в Алматы: рассмотрены все заявки бизнесменов

В настоящее время все поданные заявки охвачены и рассмотрены комиссией. Всего на электронную платформу InfoKazakhstan поступило 1355 заявок от 1188 предпринимателей. По итогам заседаний одобрено 1139 заявок на сумму 5 286,5 млн тенге, из них 595 заявок на сумму 4 194,6 млн тенге из бюджетных средств, 544 заявки на сумму 1 091,9 млн тенге из средств фонда «Жана Алатау». Пресс-служба акимата Алматы

Оставшиеся 216 заявок направлены на доработку (по 120 предоставлены неполные пакеты документов, 96 направлены на судебную экспертизу в связи с несогласием по сумме выплаты в рамках упрощенного механизма).

В целях полного охвата пострадавшего бизнеса и скорейшего восстановления городской экономики комиссия создала консультационный штаб при Центре предпринимательства Qoldaý.

Пострадавшие предприниматели, которым еще не выплачена компенсация, могут обратиться за консультациями по адресу: Алматы, ул. Байзакова, д. 303, каб. 101 в будние дни с 09:00 до 18:00. Пресс-служба акимата Алматы

Следующие заседания региональной комиссии запланированы на 12, 15 и 18 марта 2022 года.