15:33 10.03.2022
Ринат Кертаев назначен секретарем партии AMANAT
Фото: khabar.kz
Постановлением председателя партии Касым-Жомарта Токаева секретарем партии AMANAT назначен Ринат Кертаев, передает Zakon.kz.
Ринат Кертаев родился 23 апреля 1983 года в Жамбылской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· КазНУ им. аль-Фараби (2005), специальность – «Связи с общественностью».
Трудовой стаж:
· продюсер редакции развлекательных программ на казахском языке АО «Агентство «Хабар» (2006-2010);
· редактор-аналитик отдела новостей АО «Агентство «Хабар» (2010-2011);
· генеральный продюсер отдела производства программ канала «Хабар» (2011 – 07.2016);
· директор телеканала «Хабар», заместитель, первый заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар» (04.07.2016 – 02.2022), исполняющий обязанности руководителя АО «Агентство «Хабар» (с 02.2022).