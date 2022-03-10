Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:33 10.03.2022

Ринат Кертаев назначен секретарем партии AMANAT

Кертаев Ринат Фото: khabar.kz
Постановлением председателя партии Касым-Жомарта Токаева секретарем партии AMANAT назначен Ринат Кертаев, передает Zakon.kz.

Ринат Кертаев родился 23 апреля 1983 года в Жамбылской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· КазНУ им. аль-Фараби (2005), специальность – «Связи с общественностью».

Трудовой стаж:

· продюсер редакции развлекательных программ на казахском языке АО «Агентство «Хабар» (2006-2010);

· редактор-аналитик отдела новостей АО «Агентство «Хабар» (2010-2011);

· генеральный продюсер отдела производства программ канала «Хабар» (2011 – 07.2016);

· директор телеканала «Хабар», заместитель, первый заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар» (04.07.2016 – 02.2022), исполняющий обязанности руководителя АО «Агентство «Хабар» (с 02.2022).

Анастасия Стативкина
AMANAT
Назарбаев прибыл в Турцию по приглашению Эрдогана
09.03.2022
Нацбанк провел валютные интервенции на 198,9 млн долларов
09.03.2022
Air Astana временно приостановила ряд рейсов в города России
09.03.2022
Крупная партия похищенного из охотничьих магазинов снаряжения изъята в Алматы
09.03.2022
Казахстан отправил в Украину 82 тонны гуманитарной помощи
09.03.2022
Главная Топ LIVE Все