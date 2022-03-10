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15:47 10.03.2022

Туман, гололед – прогноз погоды на 11 марта

туман, дорога Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11 марта. Большая часть страны будет находиться под влиянием южного циклона, передает Zakon.kz.
Ожидаются осадки, туман, гололед, усиление ветра, лишь в крайних северных регионах республики под влиянием холодного антициклона установится погода преимущественно без осадков.РГП «Казгидромет»

На юге Акмолинской области, днем на юго-западе Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, севере Актюбинской области – низовая метель, в центре, на севере – ветер 15-20 м/с, ночью на юге области – гололед.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области – туман, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Атырауской области – туман, гололед.

На западе, севере Мангистауской области – туман.

Ночью и утром на юге, в центре Алматинской области – туман, днем на востоке области – ветер 15-20 м/с.

На юге, юго-западе Костанайской области – низовая метель, на севере области – туман, на юге области ветер 15-20 м/с.

На западе, юге Карагандинской области – туман, гололед, на западе, юге области – ветер 15-20 м/с.

На юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области – туман, днем на западе, юго-западе области – ветер 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области – туман, ночью и утром на севере, в центре области – ветер 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Жамбылской области – туман, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области – ветер 15-25 м/с.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -18...-20°С, днем -9...-11°С.

В Алматы переменная облачность, днем осадки (преимущественно дождь). Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +10...+12°С.

В Шымкенте переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +16...+18°С.

Анастасия Стативкина
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