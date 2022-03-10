Больше миллиарда тенге налогов выплатил рынок «Алтын Орда»

Я могу с уверенностью сказать, что в ТЛЦ соблюдаются все требования правил внутренней торговли. Администрация рынка на постоянной основе проводит разъяснительные работы, в том числе по части соблюдения норм Закона РК «О регулировании торговой деятельности». Это консультации и рекомендации арендаторам розничной торговли по части соблюдения пределов торговой надбавки, утвержденной законом, на социально значимые продовольственные товары, – сообщил Данияр Абдигапаров.

Также, по словам директора рынка, на ТЛЦ функционирует аккредитованная испытательная лаборатория, которая проводит исследования пищевой продукции для подтверждения соответствия ее качества и безопасности. Не соответствующая требованиям безопасности пищевая продукция запрещается к реализации и направляется на утилизацию. Руководство рынка выразило готовность при необходимости сотрудничать в этом направлении с уполномоченными государственными органами.

Фото: ТЛЦ «Алтын Орда»

Данияр Абдигапаров заявил, что администрация рынка в 2019-2021 годах перечислила в бюджет свыше 1 млрд тенге в виде налогов. Основную прибыль ТОО получает от сдачи в аренду торговых мест и складов.

Администрация ТЛЦ никак не вмешивается в предпринимательскую деятельность арендаторов. Но вместе с тем ТЛЦ открыт для любых предпринимателей при оплате арендной платы за торговое место, что повышает конкуренцию между ними. И естественно, по рыночным законам выигрывают те, кто ставит более низкие цены на свою продукцию – так абсолютно рыночным путем соблюдается баланс спроса и предложения, – поясняет руководство рынка.

Фото: ТЛЦ «Алтын Орда»

Администрация также обеспечивает безопасность и защиту объектов. Помимо собственной службы безопасности, на территории рынка действует участковый опорный пункт.

Мы обеспечиваем оборудованные места для торговли, безопасность, условия для хранения и получаем за это фиксированную плату, здесь все прозрачно для всех сторон, – уверяет директор «Алтын Орды».

Фото: ТЛЦ «Алтын Орда»

Конечная цена, по словам руководства рынка, формируется из трех основных факторов. Первый – это производители, которые имеют самую высокую маржу – от 30 до 100%. Второй – оптовики на рынках – порядка 5% с покрытием расходов на логистику. Финальное звено – розничные торговые точки Алматы и области.

У каждой розничной точки свое ценообразование, которое зависит от расположения, спроса и других факторов. Валовая маржа здесь составляет от 20 до 100%, но и издержки на этом этапе самые большие – это аренда помещения, заработная плата персонала, коммунальные расходы и многое другое. Данияр Абдигапаров

При этом оптовый рынок остается основным связующим звеном между производителями и потребителем. Порядка 62% всех поступающих на ТЛЦ «Алтын Орда» продуктов питания отправляется в розничные точки Алматы.