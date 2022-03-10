22 единицы украденного оружия изъяли за неделю в Жамбылской области

Как сообщили в ДП Жамбылской области, среди изъятого: три свето-шумовые гранаты, одно травматическое оружие, пистолет, два карабина, три автомата, двенадцать охотничьих ружей, два газовых пистолета и гладкоствольное помповое ружье.

Сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшие его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется, – напомнили в ведомстве.

Фото: ДП Жамбылской области