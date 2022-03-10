Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:25 10.03.2022

22 единицы украденного оружия изъяли за неделю в Жамбылской области

автоматы Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
За прошедшую неделю в Жамбылской области изъяли 22 единицы оружия и около 800 патронов различного калибра. Назначена судебно-баллистическая экспертиза, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Жамбылской области, среди изъятого: три свето-шумовые гранаты, одно травматическое оружие, пистолет, два карабина, три автомата, двенадцать охотничьих ружей, два газовых пистолета и гладкоствольное помповое ружье.

Сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшие его в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется, – напомнили в ведомстве.

боеприпасы

Фото: ДП Жамбылской области

боеприпасы

Фото: ДП Жамбылской области

Оксана Житникова
Жамбылская область
Назарбаев прибыл в Турцию по приглашению Эрдогана
09.03.2022
Air Astana временно приостановила ряд рейсов в города России
09.03.2022
Крупная партия похищенного из охотничьих магазинов снаряжения изъята в Алматы
09.03.2022
Курс доллара снизился на торгах
10.03.2022
Казахстан отправил в Украину 82 тонны гуманитарной помощи
09.03.2022
Главная Топ LIVE Все