ФК «Тараз» возглавил турнирную таблицу КПЛ-2022

Футболисты «Тараза» на правах хозяев поля с первых минут встречи начали атаковать ворота гостей. Единственное, что омрачало собравшихся в эти часы на стадионе, это ветер и предматчевый дождь, повлиявший на качество футбольного поля, что не позволяло игрокам обеих команд показать все свое мастерство.

Усилия подопечных Нуркена Мазбаева воплотились в цель на 20-й минуте. Благодаря точному удару Абылайхана Жумабека, «Тараз» повел в счете – 1:0.

Во втором тайме счет на табло не изменился. Тем самым жамбылские футболисты, одержав первую победу в нынешнем чемпионате, совершили прыжок с 9-го места на самый верх турнирной таблицы КПЛ. В активе «Тараза» 4 очка.

10 марта пройдут еще два матча второго тура: «Аксу» – «Астана» и «Кызыл-Жар» – «Шахтер».

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