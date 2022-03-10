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Законодательство РК
17:07 10.03.2022

Токаев подписал закон, позволяющий обмениваться с США данными о счетах граждан

соглашение с США Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины», сообщает Zakon.kz.

Закон предусматривает, что все иностранные финансовые организации, имеющие международные деловые операции с финансовыми организациями США, обязаны представлять информацию о счетах налогоплательщиков.

В частности, документ затрагивает деятельность финансовых организаций, в том числе кредитных, страховых, брокерских и других аналогичных компаний.

Как пояснял ранее первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, в случае неприсоединения к данному режиму с международных банковских переводов может быть удержано 30% от суммы перевода, если получателем платежа является налогооблагаемое в США лицо, а перечисленные средства являются доходом, связанным с инвестициями на территории Соединенных Штатов.

Присоединившиеся к соглашению финансовые институты будут обязаны выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в РК.

Казахстан также сможет получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, открывших счета в США.

Как считают в правительстве, взаимодействие между странами в этом вопросе положительно отразится и на бюджете РК.

В соответствии с соглашением Казахстаном выбрана модель, предусматривающая централизованный сбор информации.

Она позволит:

  • сохранить контроль над финансовой системой;

  • получать аналогичную информацию о гражданах и резидентах Казахстана от США;

  • сократить административные издержки финансовых институтов РК;

  • снизить риски для финансового сектора, связанные с требованиями соглашения.

Лариса Черненко
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