Токаев подписал закон, позволяющий обмениваться с США данными о счетах граждан

Закон предусматривает, что все иностранные финансовые организации, имеющие международные деловые операции с финансовыми организациями США, обязаны представлять информацию о счетах налогоплательщиков.

В частности, документ затрагивает деятельность финансовых организаций, в том числе кредитных, страховых, брокерских и других аналогичных компаний.

Как пояснял ранее первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, в случае неприсоединения к данному режиму с международных банковских переводов может быть удержано 30% от суммы перевода, если получателем платежа является налогооблагаемое в США лицо, а перечисленные средства являются доходом, связанным с инвестициями на территории Соединенных Штатов.

Присоединившиеся к соглашению финансовые институты будут обязаны выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в РК.

Казахстан также сможет получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, открывших счета в США.

Как считают в правительстве, взаимодействие между странами в этом вопросе положительно отразится и на бюджете РК.

В соответствии с соглашением Казахстаном выбрана модель, предусматривающая централизованный сбор информации.

Она позволит: