Токаев подписал закон, позволяющий обмениваться с США данными о счетах граждан
Закон предусматривает, что все иностранные финансовые организации, имеющие международные деловые операции с финансовыми организациями США, обязаны представлять информацию о счетах налогоплательщиков.
В частности, документ затрагивает деятельность финансовых организаций, в том числе кредитных, страховых, брокерских и других аналогичных компаний.
Как пояснял ранее первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, в случае неприсоединения к данному режиму с международных банковских переводов может быть удержано 30% от суммы перевода, если получателем платежа является налогооблагаемое в США лицо, а перечисленные средства являются доходом, связанным с инвестициями на территории Соединенных Штатов.
Присоединившиеся к соглашению финансовые институты будут обязаны выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в РК.
Казахстан также сможет получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, открывших счета в США.
Как считают в правительстве, взаимодействие между странами в этом вопросе положительно отразится и на бюджете РК.
В соответствии с соглашением Казахстаном выбрана модель, предусматривающая централизованный сбор информации.
Она позволит:
сохранить контроль над финансовой системой;
получать аналогичную информацию о гражданах и резидентах Казахстана от США;
сократить административные издержки финансовых институтов РК;
снизить риски для финансового сектора, связанные с требованиями соглашения.