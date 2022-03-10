17:36 10.03.2022
Приезжающих в Казахстан из России специалистов не будут ограничивать в трудоустройстве
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Специалистов, которые приезжают в Казахстан из России, не будут ограничивать в трудоустройстве, сообщил на заседании в Сенате первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, передает корреспондент Zakon.kz.
Если говорить о возможном миграционном тренде в свете геополитической ситуации, еще раз скажу, что в формате ЕАЭС рынок труда у нас открыт. Поэтому здесь ограничительных мер в рамках договора не принимается, но это не значит, что мы не будем проводить мониторинг и меры для повышения казахстанского содержания в кадрах. Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов
По данным евразийской комиссии за 2021 год: 70 тыс. казахстанцев работают в РФ и около 20 тыс. россиян работают в Казахстане.
По словам вице-министра, в ведомстве будут делать акцент на повышение конкурентоспособности граждан Казахстана.
У нас на сегодня, к сожалению, в плане трудоспособности нашей рабочей силы есть ряд вопросов. У нас только 40% выпускников работают по специальности. 70 тыс. выпускников остаются нетрудоустроенными. 23% молодежи с высшим образованием работают на низкоквалифицированной работе. 17% занятых вообще не имеют никакого образования. Эти данные показывают, над чем нам надо работать. Акцент будет сделан на повышение навыков трудоспособных граждан, на обеспечение и содействие в трудоустройстве.Акмади Сарбасов