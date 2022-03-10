Приезжающих в Казахстан из России специалистов не будут ограничивать в трудоустройстве

Если говорить о возможном миграционном тренде в свете геополитической ситуации, еще раз скажу, что в формате ЕАЭС рынок труда у нас открыт. Поэтому здесь ограничительных мер в рамках договора не принимается, но это не значит, что мы не будем проводить мониторинг и меры для повышения казахстанского содержания в кадрах. Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов

По данным евразийской комиссии за 2021 год: 70 тыс. казахстанцев работают в РФ и около 20 тыс. россиян работают в Казахстане.

По словам вице-министра, в ведомстве будут делать акцент на повышение конкурентоспособности граждан Казахстана.